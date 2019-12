Triathlon Gdańsk 2020. Olimpijski dystans w roku igrzysk olimpijskich w Tokio. Rozpoczęły się zapisy [trasa, program]

W letni weekend - 11 i 12 lipca 2020 roku - odbędzie się kolejna edycja Triathlonu Gdańsk. Sobota, 11 lipca będzie dedykowana zmaganiom dzieci i młodzieży. Ciekawa formuła, dystanse dostosowane do wieku uczestników, atrakcyjne nagrody, solidna porcja triathlonowych wrażeń oraz autentyczna radość ze sportu i ruchu w niezwykle atrakcyjnych, nadmorskich sceneriach Gdańska to coś, czego najmłodsi uczestnicy imprezy nie zapomną jeszcze na długo po przekroczeniu linii mety. To także zapowiedź wydarzeń dnia następnego.

W niedzielę, 12 lipca na trasę wyruszą setki zawodników, żeby zmierzyć się z dystansem olimpijskim. 1500 metrów pływania, 40 kilometrów jazdy na rowerze oraz 10 kilometrów biegu to dla najwszechstronniejszych sportowców sprawdzian, z którym najlepsi na świecie mierzą się podczas najważniejszych mistrzowskich imprez. W Gdańsku pojawi się możliwość, żeby dołączyć do tego elitarnego grona. W roku olimpijskim, na dwa tygodnie przed rozegraniem tej konkurencji podczas igrzysk w Tokio, rywalizacja ta nabierze jeszcze większego wyrazu i znaczenia.