TriCity Trail 2022. 9 lipca ultramaraton, maraton+ oraz półmaraton "górskimi" ścieżkami w lasach Nadleśnictwa Gdańsk

TriCity Trail 9.07.2022 morenowe trasy w Nadleśnictwie Gdańsk

Zawody TriCity Trail oferują do wyboru trzy dystanse. Najdłuższy z nich liczy ponad 80 km. Trasa prowadzi z Gdańska do Wejherowa, a po drodze trzeba pokonać przewyższenia rzędu +1705/-1805 m. Limit czasu na pokonanie dystansu to 15 godzin. Druga z tras to maraton+, czyli malownicze 49 km z Gdyni do Wejherowa. Tutaj przewyższenia wynoszą +1015/-1115 m, a limit czasu wynosi 9 godzin. Najkrótszy z biegów to półmaraton. 21-kilometrowa pętla rozpoczyna się i kończy w Wejherowie, a przewyższenia to +400/-400 m. Limit czasu to 4 godziny.

Podczas TriCity Trail organizowane są również zawody dla dzieci i młodzieży – TriCity Trail Junior - na dystansach od 300 m do 1 km. Trasy biegów będą poprowadzone ścieżkami parku miejskiego w Wejherowie.