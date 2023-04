Triduum Paschalne 2023. Kiedy się zaczyna? Czym jest Triduum Paschalne? Ile czasu trwa? Jaka jest tradycja Triduum Paschalnego?

Triduum Paschalne - co to znaczy?

Triduum Paschalne to najważniejszy czas w roku liturgicznym katolików. Triduum oznacza dosłownie trzy dni. Druga część tej nazwy odnosi się do misterium paschalnego, które celebruje się w tym czasie. Owo misterium to męka, śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Wielki Tydzień w wierze katolickiej obchodzi się już od IV wieku. Natomiast sama nazwa Triduum Paschalne funkcjonuje dopiero od 1924 roku (wcześniej Triduum Sacrum)