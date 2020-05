Trójka znika przez ból Kazika? Zobacz memy internautów

Trójka znika przez ból Kazika? Memy internautów piętnują sytuację związaną z unieważnieniem 1998. notowania listy przebojów na antenie stacji Trójka - Polskie Radio. Internauci pytają, czy Kazik jest niezgodny z konstytucją? Chodzi o wygraną piosenki Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", będącej aluzją do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu na Powązkach w czasie lock-downu i pandemii koronawirusa. Listę unieważniono, a Trójka się rozsypała. Co na to internauci? Zobacz memy. Zobacz kolejne memy NASTĘPNE>>>

FB.com/SekcjaGimnastyczna / demotywatory.pl / Internet