Trójmiasto: koncerty, spektakle, festiwale [30.08 - 8.09]

W Trójmieście nie można się nudzić. Festiwale, koncerty, warsztaty, przeglądy - wciąż coś się dzieje. Zobacz, co warto zobaczyć w najbliższym tygodniu.

Weekend już od piątku zapowiada się gorąco, a po weekendzie tempo wcale nie będzie mniejsze. Ostatni koncert organowy W Bazylice Mariackiej 30 sierpnia ostatni koncert w ramach 42. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2019. Tym razem wystąpi Józef Serafin, profesor zwyczajny Uniwersytetu Muzycznego Fr. Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej w Krakowie, a także kierownik artystyczny międzynarodowych festiwali muzyki organowej i kameralnej w Kamieniu Pomorskim i Leżajsku, oraz międzynarodowego festiwalu młodych organistów Juniores Priores w Sejnach. Brał udział w pracach jury wielu międzynarodowych konkursów organowych (m.in. w Pradze, Norymberdze, Paryży-Chartres, Moguncji, Gdańsku). W programie posłuchamy, m.in. dzieła Marchanda, Bacha czy Francka. 30.08, 20.15, ul. Podkramarska 5, Gdańsk. Koncerty do 30 sierpnia. Bilety 20/30 zł

Festiwal Goldbergowski w sercu Gdańska Jeszcze do 1 września odbywają się koncerty w ramach 14. edycji Festiwalu Goldbergowskiego. Założeniem tej imprezy jest prezentacja muzycznego dziedzictwa Gdańska, w kontekście zjawisk europejskiej kultury muzycznej.

Festiwal Goldbergowski - jakie koncerty nas jeszcze czekają? Raz Dwa Trzy na scenie 30 sierpnia w Sopocie wystąpi zespół Raz Dwa Trzy. Kunsztownie skonstruowane teksty, bogactwo instrumentów, pasja i doskonałe aranżacje - to jego znaki charakterystyczne. „Ważne piosenki” to wyjątkowa podróż po świecie muzycznych inspiracji zespołu Raz Dwa Trzy. Na ich tle Adam Nowak snuje opowieść o życiu, miłości i zakamarkach ludzkiej duszy. 30.08, 20.00, ul. Zamkowa Góra, Sopot, Tarasy przy Parku Wodnym Sopot, Ul. Zamkowa Góra 3-5, bilety od 70 zł Koncert w Protokulturze Lubisz mocniejsze klimaty. 30 sierpnia w Protokulturze wystąpi zespół Arshenic. Jako support zagra All Trends Aside.

Podczas koncertu zespół zaprezentuje na żywo utwory z nowej płyty Final Collision. Z kolei All Trends Aside to trio z Gdańska wykonujące szeroko pojętą muzykę rockową. Ich inspiracje zaczynają się od funku, a kończą na dużo mocniejszych brzmieniach. 30.08, 19.00 - 22.00, Protokultura - Klub Sztuki Alternatywnej , u. Niterów 29B, Gdańsk, bilety 30 - 40 zł

Hans Memling - muzyka jego czasów W ten weekend odbędzie się koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Bianco Fiore.

Dwa koncerty - sprawdź miejsce i termin Weekend z książką Za nami kilka dni spotkań autorskich, filmów i warsztatów w ramach Nagrody Literackiej Gdynia i Festiwalu Miasta Słowa.

Nagroda Literacja Gdynia i Festiwal Miasto Słowa - cały program

Dziś (30 sierpnia) o 17.00 spotkanie autorskie z Markiem Bieńczykiem (Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25). O 19.00 w Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) odbędzie się gala wydarzenia, ale na szczęście potrwa ono jeszcze cały weekend. 31 sierpnia (sobota) o 16.00 w Konsulacie Kultury warto wziąć udział w spotkaniu z Julią Szychowiak, Ade-lajdą Truścińską i Elizą Kącką. Trzy autorki, z których każda pisze własnym, wyrazistym językiem. O 17.00 spotkanie „Małe Matczyzny” z Małgorzatą Lebdą, Zytą Rudzką , Waldemarem Bawołkiem i rozmowa o miejscach prywatnych, matczynych, a o 18.00 spotkanie „Wsłuchani w przyrodę” z Krzysztofem Środą, Pauliną Pidzik i Urszulą Zającz-kowską. O 20.00 w Blues Club ( Portowa 9) koncert DYLAN.PL w składzie: Filip Łobodziński, Tomek Hernik, Krzysztof Poliński, Jacek Wąsowski, Marek Wojtczak. Support poetycki: Marcin Baran i Marcin Sendecki - poemat „Koniec Wakacji” live.

1 września (niedziela) organizatorzy zapraszają do Konsulatu Kultury. Na gości czeka od 11.00 do 14.00 Literacki Piknik Rodzinny, a od 14.00 spotkanie autorskie i warsztaty kulinarne z Witoldem Szabłowskim.

Sopot Non Fiction Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction to otwarte laboratorium pracy nad teat-rem inspirowanym dokumentem i literaturą faktu. Podczas rezydencji artystycznej reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy pracowali nad projektami, do których bazą są reportaże, wywiady, artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne. Ich pracę jak zwykle kończy Maraton Non-Fiction: dwudniowy pokaz w formule work in progress. W tym roku zobaczymy „Koleżanki” w reż. Joanny Drozdy (ukazane zostanie środowisko polskich homoseksualistów w głębokim PRL-u lat 70. skonfrontowane z obyczajowymi raportami geja, który w tamtym czasie wyjechał za granicę.)

Sopot non fiction - cały program wydarzenia Dorota Androsz pracowała nad tematem „Kobieta. Ciało wojny, czyli Uryna”. To próba zmierzenia się z kwestią obecności kobiet - oprawczyń w czasach wojny oraz o ich ofiarach. Bezpośrednią inspiracją jest historia Eugenii Pohl, strażniczki i kata w obozie koncentracyjnym dla dzieci. „Trzepak” w reż. Wojciecha Urbańskiego ma być formą powrotu do dzieciństwa, wywiedzioną od symbolu młodości - trzepaka, czyli „Disneylandu” z czasów PRL-u, który dziś właściwie stał się bezużyteczny i nie rozpala już niczyjej wyobraźni. Efekty pracy nad tymi i innymi tematami zobaczymy już dzisiaj. (G.A.)

Maraton rozpocznie się o godz. 17 i jutro o godz. 13 na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Wstęp wolny

Kino w Sobieszewie Główną ideą projektu „Filmowe wieczory na Wyspie Sobieszewskiej z kinem plenerowym” jest integracja lokalnej społeczności oraz wykorzystanie ciekawych i nieoczywistych przestrzeni na projekcje filmowe.

Seanse odbędą się na obu końcach wyspy, także na terenie zapomnianego już nieco Ośrodka wczasowego „Drogowiec”. Przez pięć wieczorów organizatorzy zapraszają mieszkańców dzielnicy, ale również innych części Trójmiasta i okolic, na pokazy filmów, które z jednej strony będą prezentować wysokie walory artystyczne, ale z drugiej będą trafiać w gusta szerokiej widowni.

Będzie więc największy przebój kinowy zeszłego roku dla dzieci „Hotel Transylwania 3”, dobre kino młodzieżowe „Alita: Battle Angel”, wybitne filmy poruszające tematy rodzicielstwa, czyli „Tully” i „Mój piękny syn” oraz oscarowy „Green Book”, będący najwyżej ocenianym obrazem w tym roku przez widzów.

1 września, 19:30, Wyspa Sobieszewska, Trałowa 20, wstęp wolny

Specjalny seans filmowy Upłynęło 10 lat od odejścia doktora Lucjana Bokińca, zasłużonego popularyzatora kultury filmowej, twórcy Dyskusyjnego Klubu Filmowego ŻAK, inicjatora i pierwszego dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku.

Andrzej Wajda wspominając dokonania Lucjana mówił, że „Bokiniec kosił pomylone wiatraki”. Środowisko filmowców polskich uhonorowało Lucjana Bokińca ustanawiając stałą nagrodę Jego imienia, która rokrocznie przyznawana jest w Konkursie Młodego Kina na festiwalu w Gdyni.

Dla uczczenia pamięci Lucjana, na najbliższy poniedziałek w Klubie ŻAK zapowiedziano specjalny seans filmowy, w programie którego zostaną pokazane trzy krótkometrażowe filmy wyróżnione w Gdyni wspomnianą nagrodą w latach 2016-2018: „Szczękościsk” Kordiana Kądzieli, „Nic nowego pod słońcem” Damiana Kocura oraz „Zwykłe losy Zofii” Dominiki Gnatek (filmy z wydziału filmowego im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

2.09, 18.15, Kino ŻAK, ul. Grunwaldzka 195/197, Gdańsk, bilety: 8-10 zł Festiwal Zbliżenia Chociaż lato mija, atrakcji nie będzie mniej. Już od środy można trafić na Zbliżenia, Festiwal Kultury Żydowskiej. Już od sześciu lat zbliża on do sztuki, do kultury, do innych i do siebie samych. Tak samo będzie w tym roku podczas VII edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 04-08.09.2019 w Gdańsku.

Program Festiwalu Zbliżenia

