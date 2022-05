Trójmiasto (nie)przyjazne mieszkańcom? Debata "Dziennika Bałtyckiego"

Czy Trójmiasto jest przyjazne mieszkańcom? To pytanie może zdawać się groteskowe, to jednak gdy spojrzymy na ścisłe centra trójmiejskich miast, można odnieść wrażenie, że choć pełne turystów, to z roku na rok stają się coraz mniej gdańskie, coraz mniej sopockie, coraz mniej gdyńskie. Z czego wynika taki stan?

- Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, czy Trójmiasto jest przyjazne mieszkańcom - mówił dr Tomasz Larczyński wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w Gdańsku. - Jeżeli chodzi o otoczenie, czy rynek pracy i patrząc, że jednak ludzie przyjeżdżają do Trójmiasta to tak. Problemem Gdańska jest za to polityka mieszkaniowa, w wyniku, której mieszkańcy przeprowadzają się na obrzeża. Jesteśmy po raporcie GUS, który pokazuje, że liczba mieszkańców miast się zmniejsza, rośnie natomiast liczba osób, które przeprowadzają się na wieś. Chodzi głównie o wsie przedmiejskie. W tym aspekcie dostrzegam dwa problemy. Po pierwsze, to brak polityki mieszkaniowej dla tzw. klasy średniej, która nie łapie się na próg dochodowy do mieszkania komunalnego, która nie ma pieniędzy na zakup mieszkania. Po drugie, to brak infrastruktury edukacyjnej. Jako ojciec dwójki dzieci mam z tym styczność każdego dnia. Nie można oczywiście negować tego, że ktoś marzy o swoim domu z ogrodem, jednak jeżeli ktoś wybiera blok na Kowalach, to nie dlatego, że marzył, aby mieszkać obok Szadółek, a dlatego, że na mieszkanie w centrum miasta nie było go stać.