Trójmiasto. Od 1 czerwca drożeją bilety w komunikacji miejskiej. Najtańszy będzie kosztował 4,80 złotych, a nie 3,80 złotych. Nowe stawki

Trójmiasto. Od 1 czerwca drożeją bilety w komunikacji miejskiej

Gdańsk, ceny biletów na komunikację miejską od 1 czerwca 2022:

Bilet 5-miesięczny obowiązuje od 01 września do 31 stycznia lub od 01 lutego do 30 czerwca.

Bilet 4-miesięczny obowiązuje od 1 października do 31 stycznia lub od 01 lutego do 31 maja.

Gdynia: ceny biletów od 1 czerwca

Bilet jednoprzejazdowy lub czasowy:

jednoprzejazdowy ważny na linii nocnej i zwykłej – 4,80 zł,

jednoprzejazdowy ważny na linii nocnej, pospiesznej i zwykłej – 5,00 zł,

czasowy ważny do 75 minut na liniach nocnych i zwykłych – 4,80 zł,

czasowy ważny do 75 minut na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych – 5,00 zł,

czasowy ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych – 18,00 zł.

Bilet miesięczny:

imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych i zwykłych w granicach Gdyni – 94 zł (na okaziciela 110 zł),

imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w granicach Gdyni – 106 zł (na okaziciela 124 zł),

imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w obrębie sieci komunikacyjnej (w tym linie G, N1 i 171 w granicach Gdańska) – 116 zł, (na okaziciela 130 zł).

Bilet semestralny dla uczniów i studentów:

4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych i zwykłych w granicach Gdyni – 179 zł (5-miesięczny 223 zł),

4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w granicach Gdyni – 201 zł, (5-miesięczny 252 zł),

semestralny 4-miesięczny imienny ważny we wszystkie dni tygodnia, na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych w obrębie sieci komunikacyjnej (w tym linie G, N1 i 171 w granicach Gdańska) – 220 zł (5-miesięczny 276 zł).



Ponadto uchwała określa sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych w rozmaitych przypadkach. Za brak odpowiedniego dokumentu przewozu przyjdzie nam zapłacić 50-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (240 zł).

Z kolei za brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu - 40-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (192 zł). Opłata dodatkową przewoźnik może na nas nałożyć także za niezapłacenie należności za przewożenie rzeczy lub zwierzęta, lub naruszenia przepisów o ich przewozie. Kwota takiej opłaty to 20-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (96 zł). Najwyższa kwota przypisana została spowodowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. W tym przypadku zapłacimy 150-krotność ceny biletu czasowego ważnego do 75 minut (włącznie) na liniach zwykłych i nocnych (720 zł).

Od nałożenia opłaty dodatkowej można się odwołać. W przypadku zwrotu lub jej umorzenia pobiera się opłatę manipulacyjną. Uchwała ustala się ją w wysokości nie wyższej niż 10% nałożonej kary.