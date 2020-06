Trójmiasto przygotowuje się do rozpoczęcia sezonu kąpielowego. Jak miasta zapewnią bezpieczeństwo?

Władze Gdańska, Gdyni i Sopotu będą informować plażowiczów o zaleceniach sanitarnych w rozpoczynającym się sezonie kąpielowym. Trudne w realizacji może być dostosowanie się do wskazań o powierzchni do plażowania.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia dla osób korzystających z plaży w rozpoczynającym się sezonie letnim. Obowiązuje dwumetrowy dystans społeczny i minimalna odległość od osób postronnych na plaży, w wodzie, jak również podczas wchodzenia na teren kąpieliska (nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących). Podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać twarz - nie zaleca się zasłaniania jej podczas kąpieli w wodzie. Należy posiadać własny sprzęt turystyczny i przybory toaletowe. Jakie wytyczne? Sanepid nie podaje limitu liczbowego osób, które mogą przebywać na plaży. Reguluje to zalecenie dotyczące powierzchni do plażowania - na jednego plażowicza powinny przypadać 4 metry kwadratowe. Państwowy Zakład Higieny zaleca dodatkowo utworzenie sektorów plażowych, które ułatwiałyby utrzymanie ograniczeń dot. powierzchni do plażowania. Na takich ruch zdecydowano się w Międzyzdrojach na Pomorzu Zachodnim. Jak podaje "Głos Szczeciński", gmina przygotowuje odgrodzone sektory rodzinne, w których na rodzinę ma przypadać 16 metrów kwadratowych plaży.

W Trójmieście na razie nie zdecydowano się na taki ruch. Na długich na kilka kilometrów trójmiejskich plażach może to być trudne do utrzymania, szczególnie przy coraz cieplejszej pogodzie, która zachęca do spacerów coraz więcej osób. Gdańsk W Gdańsku sezon kąpieliskowy rozpoczął się już w poniedziałek 1.06.2020. Na razie kąpać się można na plaży przy molo w Brzeźnie. Kolejne kąpieliska będą uruchamiane przez Gdański Ośrodek Sportu sukcesywnie między 26.06.2020 a 1.07.2020. Z ostatnim dniem roku szkolnego ratownicy pojawią się na kolejnych kąpieliskach: Jelitkowo, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo oraz Orle. Od 1 lipca dołączą do nich Jelitkowo Klipper oraz Świbno. Wszystkie kąpieliska będą funkcjonować w godzinach 9:30-17:30

- mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Co ważne, Gdański Ośrodek Sportu zarządzający kąpieliskami morskimi oraz plażami w Gdańsku przygotuje wykaz zaleceń związanych z przebywaniem na plażach oraz na terenie kąpielisk. Stosowne instrukcje, zawierające m.in. piktogramy, pojawią się przy wejściach na plaże oraz w obrębie kąpielisk. Zasady korzystania z tych miejsc zostaną również opublikowane na stronie https://kapieliskagdansk.pl - dodaje urzędnik.

GOS, jako administrator plaż, będzie zalecał również zachowanie dystansu fizycznego oraz noszenie maseczek podczas pobytu nad morzem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi wytycznymi. W przypadkach skrajnego naruszania obowiązujących zasad, ratownicy wodni będą współpracować ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i sanitarne. Sopot W Sopocie dla plażowiczów będzie dostępnych 9 kąpielisk szerokich wzdłuż linii brzegowej maksymalnie do 100 m oraz długich wgłąb morza maksymalnie do 70 m. Pierwsze, w pobliżu molo, będzie otwarte od 15.06.2020. Pozostałe od 1 lipca.

Władze kurortu mówią wprost, że utrzymanie zaleceń dot. powierzchni będzie trudne. Trwa dyskusja, jak mają wyglądać plaże w trakcie tegorocznego sezonu. Jedno co mogę powiedzieć: na pewno nie będziemy liczyć osób wchodzących na sopockie plaże i nie będziemy angażować ratowników WOPR do pilnowania dystansu społecznego - twierdzi wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. - Ratownicy WOPR są przede wszystkim od tego, aby zapewniać mieszkańcom i naszym gościom bezpieczeństwo podczas kąpieli. Umieścimy natomiast odpowiednie tablice informacyjne, w przebieralniach pojawią się dozowniki z płynem dezynfekującym, ale to tak naprawdę my samy musimy tego dystansu społecznego pilnować. Jeżeli nie będziemy tego robić, żadne nakazy i zakazy w przestrzeni publicznej nie będą skuteczne. Niestety w społeczeństwie panuje coraz większe przekonanie, że epidemia już się skończyła i że można wrócić do normalnego życia, a chyba nie do końca tak jest, patrząc na statystyki zachorowań - dodaje. Gdynia W Gdyni kąpieliska zostaną otwarte 26 czerwca.

- Specyfika gdyńskich kąpielisk morskich jest wyjątkowa - mówi wicedyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Paweł Brutel. - Znajdują się one praktycznie przy żyjącym centrum miasta, to niewątpliwy plus, ale okupiony zmniejszeniem ich szerokości. W Kolibkach z kolei, tam, gdzie plaża jest najszersza mamy Scenę Letnią. W takich warunkach niezwykle trudne byłoby wydzielenie sektorów - dodaje. Jak zapewnia, trwają prace nad rozwiązaniami, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo plażowiczów w Gdyni. Będzie to m.in. kampania informacyjna z wykorzystaniem zarówno mediów społecznościowych, jak i nośników tradycyjnych, rozstawionych przy wejściach na kąpieliska. Na plażach wydzielone zostaną również stanowiska z płynem do dezynfekcji. O szczegółach będziemy informować na bieżąco - dodaje Paweł Brutel. Współpraca: Ewa Andruszkiewicz.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur