Trójmiasto. Te galerie handlowe już nie istnieją! Pamiętacie te miejsca? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Trójmiasto. Galerie handlowe, które już nie istnieją

Forum Gdańsk zaprosiło swoich pierwszych klientów na zakupy w 2018 roku. W latach 90. na obszarze, na którym aktualnie mieści się wspomniany obiekt, istniało miejsce, które również przyciągało kupujących. Wówczas funkcjonowało centrum handlowe Gildia, które mieściło się przy Targu Rakowym i Siennym. Było ono tak oblegane, że w 1994 roku otwarto drugą halę. Chociaż przez wiele lat było bardzo popularne, przestało działać w 2012 roku.

Centrum handlowe Gildia, Gdańsk 2013 r. Przemek Swiderski

Również w Gdańsku sporą popularnością cieszył się Stary Manhattan we Wrzeszczu. Lokal powstał w 1990 roku i był targowiskiem. W przeciwieństwie do tradycyjnych straganów handlujący przebywali w murowanych pawilonach. Kupujący mieli z czego wybierać — znajdowało się tam aż 60 stoisk. Wspomniane miejsce w takiej formie przetrwało do pierwszej dekady XXI wieku. Wówczas powstało Centrum Handlowe Manhattan, które istnieje do dziś.

Manhattan — wczoraj i dziś, fot. archiwum Dziennika Bałtyckiego

We Wrzeszczu mieścił się też Sezam, czyli lokal, który zajmował całą szerokość ul. Wasowskiego, zamykając ją od strony al. Grunwaldzkiej. Swoją działalność rozpoczął 1 marca 1949 roku. Przy otwarciu byli obecni m.in. włodarze, a także przedstawiciele partyjni i społeczni. Miejsce cieszyło się sporym zainteresowaniem ze względu na zarówno jakość oferowanych produktów, jak i bardzo kuszące ceny: