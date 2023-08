Trójmiasto w godzinę „W”. Rozległy się syreny, 79 lat temu rozpoczęło się Powstanie Warszawskie

Godzina „W” wybrzmiała na ulicach Trójmiasta. Zobaczcie wideo

W godzinę „W” stanęła Warszawa, ale dołączyło do niej również Trójmiasto, by w skupieniu upamiętnić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na ulicach miast włączono syreny alarmowe i pomimo ulewnej pogody, była to szansa na chwilę zadumy i upamiętnienia bohaterskich Powstańców Warszawskich.

Przypomnijmy, że już wcześniej w Gdyni trwały uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Złożono kwiaty przed pomnikiem Armii Krajowej. Okolicznościowe wystąpienia z tej okazji wygłosili m.in. przedstawiciele miasta.