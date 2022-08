Trójmiasto. Więcej pociągów w długi weekend 13-15.08.2022 r. Rozkład jazdy PKP Intercity. Szczegóły

PKP Intercity w długi weekend z i do Trójmiasta

Powrót z długiego weekendu w Trójmieście zapewnią dodatkowe pociągi EIP 5146/7 oraz EIC 5140 - wyruszą 15 sierpnia w godzinach wieczornych z Gdyni Głównej do stolicy.

- Wrocławianie, którzy zdecydują się spędzić długi weekend w Trójmieście, będą mogli skorzystać podczas powrotu z dodatkowego pociągu TLK 56160/1 Lednica BIS, który wyruszy do Wrocławia w poniedziałek po południu - dodaje Katarzyna Grzduk.

15 sierpnia br. (poniedziałek) z Łodzi i Warszawy do Trójmiasta będzie można dotrzeć pociągiem IC 1563/2 Lazur BIS, który wyjeżdża kilka minut po godz. 5:00. W trakcie długiego weekendu wydłużono również relację dwóch pociągów zapewniających dojazd i powrót znad Morza Bałtyckiego. TLK Lubomirski na co dzień kursujący pomiędzy Krakowem i Gdynią 14 sierpnia zawiezie podróżnych do Kołobrzegu. 15 sierpnia będzie można nim wrócić taką samą trasą. Ponadto w poniedziałek (15.08.2022 r.) pasażerom z Łodzi i Warszawy podróż do Trójmiasta w godzinach porannych umożliwi TLK Zosia. W drogę powrotną pociąg wyruszy z Gdyni tuż po godz. 12:00 (15.08.2022 r.).