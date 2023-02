Trójmiasto wśród najbardziej romantycznych miejsc w Polsce. Które miejsce zajęło?

Trójmiasto wśród najbardziej romantycznych miast w Polsce

Raport "Randkowanie i mobilność miejska. FREENOW 2023" został przeprowadzony głównie w celu zbadania tego, co mieszkańcy miast uważają o sposobach transportu na romantyczne spotkanie. Badanie to wykazało, że wybór odpowiedniego dojazdu ma znaczenie. Zdaniem ankietowanych (aż 61 procent) przyjazd własnym samochodem odbierane jest pozytywnie.

Pojawiło się jednak także pytanie o najbardziej romantyczne miasta w Polsce. I tutaj badani odpowiadali bardzo różnie. Według co trzeciego Polaka faworytem jest Kraków. Drugie miejsce to akcent pomorski, ponieważ aż 18 procent ankietowanych wskazało właśnie Trójmiasto . Na ostatnim miejscu na podium pojawił się Wrocław, które podane zostało przez 15 procent osób.

Co drugi mieszkaniec miast uważa, że podróż taksówką także może być romantyczna . Co trzeci badany wskazywał motor lub skuter, natomiast transport publiczny dla połowy ankietowanych jest odbierany neutralnie. Aż 30 procent osób odpowiadało jednak, że niemile widziane jest podróżowanie na rankę hulajnogą lub rowerem.

Walentynki w Trójmieście. Romantyczne propozycje

W pytaniu o najbardziej potrzebne aplikacje do randkowania w mieście pojawiały się trzy kategorie odpowiedzi. Pierwszą z nich były aplikacje randkowe, które wskazało 20 procent respondentów. Na drugim miejscu był komunikator, a na trzecim aplikacje taxi, dzięki którym można poruszać się po mieście. Poruszono też wątek zamówienia i płacenia za taksówkę. Według 84 procent badanych zamówienie jej dla kogoś po randce jest mile widzianym gestem. Jeden na czterech Polaków uważa, że wspólny przejazd jest dobrą okazją do kontynuowania rozmowy. Co zaskakujące 66 procent badanych uważało, że to także świetna okazja na pierwszy pocałunek.

