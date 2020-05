Trójmiejskie uczelnie planują sesje i obrony w trybie online. To początek nowej ery studiowania?

Zajecia dydaktyczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mają zakończyć się do 7 czerwca. Jest to jednoznaczne z tym, że ćwiczenia wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentami nie zostaną wznowione w tym roku akademickim. Władze uczelni chcą jednak umożliwić ukończenie pełnego toku studiów ostatnim rocznikom.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników, wykładowców i studentów, rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała wydał zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na uczelni w czasie epidemii koronawirusa. Dotyczą one m.in. zawieszenia do 15 maja działalności dydaktycznej, z wyjątkiem zajęć prowadzonych online, za pośrednictwem platform e-learningowych .

Jeżeli nie uda się zakończyć wszystkich zajęć do 7 czerwca, uczelnia podejmie decyzję o przesunięciu sesji egzaminacyjnej dla konkretnych kierunków.

Władze uniwersytetu nie przewidują większych zmian w rekrutacji na studia. W tym roku zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria przyjęte przez Senat UG w marcu 2019 roku. Do terminów matur zostaną dopasowane terminy rekrutacji na studia tak, aby wszyscy tegoroczni maturzyści mieli równe szanse z ubiegłorocznymi.

W poniedziałek 27 kwietnia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, podjął także decyzję o możliwości przeprowadzania obron prac dyplomowych przez studentów PG w formie zdalnej - z użyciem platformy eNauczanie PG.

Dla studentów, którzy mieli złożyć prace dyplomowe do 30 kwietnia 2020 r. (semestr zimowy), termin ten został wydłużony do 30 września. Z kolei studentów, których obrony zaplanowano w semestrze letnim, obowiązuje dotychczasowy termin składania prac dyplomowych (tj. do 30 września).