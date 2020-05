Trudna droga Lechii Gdańsk do finału. Biało-zieloni zmierzą się z Lechem Poznań w półfinale Totolotka Pucharu Polski

Lechia broni tego trofeum, które wywalczyła przed rokiem, kiedy wygrała finał z Jagiellonią Białystok na PGE Narodowym w Warszawie po golu strzelonym przez Artura Sobiecha. Trener Piotr Stokowiec i jego podopieczni marzą, aby ponownie wystąpić w wielkim finale. Przed losowaniem było już jasne, że zadanie będzie trudne, bo w półfinałach znalazły się same silne zespoły. Lechia, Legia, Lech i Cracovia to czołowe zespoły krajowe. Los wskazał na Lecha, a mecz rozegrany zostanie w Poznaniu. W tym sezonie oba zespoły dwukrotnie rywalizowały ze sobą w lidze i za każdym razem lepsi byli gospodarze. Lechia wygrała w Gdańsku 2:1 po golach Sławomira Peszki i Michała Nalepy oraz Christiana Gytkjaera dla "Kolejorza". W Poznaniu triumfował Lech 2:0, a samobójczą bramkę zdobył Dusan Kuciak, a drugiego gola dołożył Filip Marchwiński. Samobój Kuciaka był kompletnie przypadkowy, a to właśnie Dusan fantastyczną postawą w tym spotkaniu utrzymywał biało-zielonych przy remisie aż do 81 minuty spotkania.