Trudny początek dla gdańskich żużlowców. Dwa mecze, zero punktów. Eryk Jóźwiak: Brak Wiktora Kułakowa jest odczuwalny

Wybrzeże zaczęło sezon 2022 fatalnie, bo od przegranej na własnym torze z Cellfast Wilkami Krosno, a w miniony weekend przytrafiła się porażka w Bydgoszczy. Efekt jest taki, że Wybrzeże to jedyna drużyna w eWinner 1. lidze żużlowej, która nie zdobyła choćby jednego punktu i zamyka ligową tabelę.

- Za nami dwa mecze z silnymi rywalami i nie jest to okoliczność łagodząca, ale w sytuacji, w której jesteśmy, nie był to łatwy początek. Nikt z nas nie zamierza się jednak poddawać - powiedział menedżer Wybrzeża Eryk Jóźwiak.

Dwa słabe mecze z rzędu zanotował lider i kapitan drużyny Rasmus Jensen. - Jest w lekkim dołku. To był drugi mecz, z którego ani on, ani my nie jesteśmy zadowoleni. Stara się, zmienia motocykle, silniki, ale nie może to zatrybić. Próbujemy to wyprostować, ale nie są to rzeczy, które robi się ot tak - mówi Eryk Jóźwiak.