Truskawkowy Księżyc w czerwcu 2020 roku. Kiedy i gdzie można zobaczyć pełnię? Optymistyczna pełnia z półcieniowym zaćmieniem [5.06.2020]

Z zaćmieniem częściowym mamy do czynienia, gdy tylko część tarczy Księżyca jest w cieniu Ziemi. Trzeci wariat występuje, gdy Księżyc nie wszedł w cień Ziemi, ale w tzw. półcień. Gdy Księżyc znajduje się w półcieniu Ziemi, to z perspektywy punktu na powierzchni Księżyca widoczna jest część Słońca, a gdy jest w cieniu Ziemi, to całe Słońce jest niewidoczne.

Pełnia Księżyca w znaku Strzelca - będzie pomysłowo i optymistycznie

Jeśli chodzi o pełnię Księżyca warto oddać głos ludziom, którzy wierzą we wpływ ciał niebieskich na każdego człowieka. Według astrologów, bo o nich mowa, w piątek będzie miała miejsce pełnia Księżyca w Strzelcu. To dobra wiadomość, bo te pełnie są optymistyczne i pobudzają nas do działania. To dobry czas na nowe kierunki, idee, podróże, wolność, ruch, pracę z intencją i słowem czy afirmacjami.