Trwa głosowanie na najlepsze plaże w Polsce. Które pomorskie plaże zostały nominowane?

Gdzie w Polsce znajduje się najlepsza plaża?

Nagrody dla głosujących internautów

Internauci nie tylko wyłonią pięć zwycięskich plaż, ale i sami mogą zostać nagrodzeni. Wystarczy, że poza wybraniem najlepszych według nich miejsc prześlą zdjęcie, które lepiej niż tysiąc słów opowie, za co kochają plaże, jak spędzają na nich swój czas lub dlaczego ta, a nie inna skradła ich serce. Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone voucherami do wykorzystania na portalu Travelist.pl w wysokości: 1000 zł (za zajęcie I miejsca), 500 zł (II miejsce) i 300 zł (III miejsce). Głosowanie trwa do 9 czerwca.