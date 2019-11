Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza. Nominacje do 3 grudnia

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest od 2017 roku fot. Przemysław Świderski

Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości. Zgłaszać można osoby, które swoją postawą i działaniami propagują idee równości i różnorodności oraz działają aktywnie na rzecz praw człowieka. Od tej edycji patronem nagrody będzie Paweł Adamowicz. Jest to forma upamiętnienia jego wkładu w to, by Gdańsk był miastem otwartym dla wszystkich. Termin zgłoszeń upływa 3 grudnia.