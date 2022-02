Trwa nadzwyczajna XLV sesja Rady Miasta Gdańska. Dyskusja o dotychczasowej sytuacji Grupy LOTOS S.A.

Zdaniem poseł Agnieszki Pomaskiej działania spółki PKN Orlen S.A. budzą wątpliwości. Wśród tych wątpliwości wymieniła m.in. działania Fundacji ORLEN i przekazania przez nią środków dla nieżyjącego już księdza Andrzeja Dymera, który oskarżany był o pedofilię.

Głos w dyskusji zabrał również poseł Artur Dziambor, który przyznał, że popiera wszelkie prywatyzacje spółek Skarbu Państwa, ale nie rozumie, dlaczego akurat teraz partia rządząca wzięła się za Grupę LOTOS, a nie za inne, mniej istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa spółek.

- Uważam, że spółki Skarbu Państwa powinny być wyprzedawane - mówił Artur Dziambor, poseł Konfederacji. - Nie rozumiem po co Polsce spółka, która jest właścicielem sieci hoteli, po co fabryka wytwarzająca buty ochronne. Zdaniem posłów partii rządzącej Polska nie musi mieć rafinerii, która jest potęgą, która mogłaby sprawić, że Pomorze będzie się bardziej rozwijało, za to musi mieć hotele. Dzisiaj Viktor Orban jest naszym przyjacielem, ale co jeśli przegra wybory? Co wtedy? Te sytuacje, do których doprowadza Orlen, czyli skupywanie różnych spółek, to nie wiadomo czym tak naprawdę dzisiaj Orlen jest. Ja to nazywam Przedsiębiorstwo Polska. Prawo i Sprawiedliwość zapomina, ze władza nie jest wieczna. Jestem za prywatyzacją, ale powinno to wyglądać tak, że to ludzie na wolnym rynku kupują akcje. Odbywa się tutaj deal pod klauzulą tajności między państwami, wiemy co kto i ile kupił i za ile, ale nie wiemy co i kto komu obiecał. Nie rozumiem jaka jest różnica między sprzedażą udziałów Saudyjczykom czy Węgrom, a jaka jest różnica w sprzedaży udziałów Rosjanom czy Amerykanom. Dzisiaj Rosja to dla partii rządzącej wrogowie, ale co jak kiedyś nie będzie? PiS nie lubi Pomorza, bo na Pomorzu nie wygrywa wyborów. Uważam, że tej fuzji nie powinno być, powinno się ją powstrzymać, choć nie wiem czy są ku temu jeszcze jakiekolwiek środki.