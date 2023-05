Trwa poszerzanie plaży w Gdańsku Brzeźnie. Zniknie hałda piasku po wcześniejszych pracach. ZDJĘCIA

Poszerzanie plaży w Gdańsku Brzeźnie

Refulację wykonuje się w celu powiększenia plaży dzięki czemu zwiększa się ochronę brzegu . Szeroka i właściwie wyprofilowana plaża częściowo wygasza energię fal, uderzających o brzeg, co przyczynia się do ochrony zabudowań czy infrastruktury, zwiększa się również walory turystyczne plaży.

- Do zagospodarowania mamy ponad 20 tys. m3, co w stosunku do wcześniej prowadzonych refulacji można uznać za ilość stosunkowo niedużą.

Refulacja plaż na terenie całego Trójmiasta

W ubiegłym roku Urząd Morski w Gdyni przeprowadził refulację plaż w Gdańsku Brzeźnie i na półwyspie Westerplatte. Poszerzone zostały także plaże w Kuźnicy, Jastrzębiej Górze i Ostrowie. Piasek użyty do refulacji tych plaż pochodził z budowy toru podejściowego wewnętrznego i obrotnicy w Porcie Północnym. Do poszerzenie plaż wykorzystano wówczas ponad 2 mln m3 urobku.

W tym roku, w ramach innego projektu Urzędu Morskiego w Gdyni - modernizacji toru podejściowego do Portu Gdynia, zasilono jak dotąd plażę w Babich Dołach i Mechelinkach. Natomiast w czerwcu rozpoczną się prace w Rewie - od Cypla do molo. Zakończą się one przed wakacjami. Później rozpocznie się refulacja od molo w kierunku Rezerwatu Przyrody Beka, czyli głównie na odcinku na którym aktualnie plaży nie ma.

Prace na tych plażach prowadzone są w ramach modernizacji toru podejściowego do Portu Gdynia. Obecnie do gdyńskiego portu mogą wchodzić statki o maksymalnym zanurzeniu 13 metrów i długości do 340 metrów. Po zakończeniu prac, zgodnie z projektem, do portu będą mogły wpływać statki do 400 metrów długości.

