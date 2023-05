Trwają ćwiczenia Anakonda-23. Tak wyglądają działania wojska! Zobacz, jak w trakcie ćwiczeń prezentuje się Marynarka Wojenna RP ZDJĘCIA

Ćwiczenie Anakonda-23. Na czym polega?

Ćwiczenie Anakonda-23 ma służyć integracji zdolności militarnych Polski, wojsk sojuszniczych, partnerskich i układu pozamilitarnego w międzynarodowym środowisku operacyjnym. Priorytetem jest przygotowanie do współdziałania do sojuszniczej operacji w regionie Morza Bałtyckiego w przypadku przywołania artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Mówi on o pomocy pozostałym sojusznikom w Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w przypadku napaści na jeden z krajów.

Tegoroczna Anakonda składa się z czterech części: ćwiczenia studyjnego z grą wojenną na poziomie strategiczno-operacyjnym; połączonego ćwiczenia z wojskami, ćwiczenia dowódczo-sztabowego wspomaganego komputerowo oraz ćwiczenia eksperymentalnego. W części aktywnej bierze udział ponad 12 tys. polskich żołnierzy oraz kilkuset z państw NATO i krajów partnerskich. Zadania w ćwiczeniu przydzielono dowódcom 12., 16. i 18. Dywizji Zmechanizowanych.