Trwają ćwiczenia Zalew 23. Zasięgiem obejmują m.in. Mierzeję Wiślaną

Ćwiczenia Zalew 23 potrwają do końca marca. Na terenie trzech województw - pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego trenuje jednocześnie ok. czterech tysięcy żołnierzy wraz ze sprzętem zmechanizowanym: KTO Rosomak, pojazdami MRAP Cougar, a także najnowszymi nabytkami polskiej armii: armatohaubicami K9 oraz czołgami K2. Zaangażowane są także jednostki Marynarki Wojennej. Żołnierze ćwiczą na poligonach, ale też w „rzeczywistych” lokalizacjach.

Jak podkreśla mjr Magdalena Kościńska, rzecznik 16. DZ, pododdziały realizują scenariusze szkoleniowe m.in. na Mierzei Wiślanej. W okolicach kanału żeglugowego rozmieszczono baterie przeciwlotnicze, organizowano patrole, w tym Rosomaków, na całym, przylegającym do granicy z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim wąskim pasie lądu. - W dniu wczorajszym, w ramach ćwiczeń, wydzielone z 9. BKP pododdziały piechoty zmechanizowanej wraz ze sprzętem zostały zaokrętowane na okręt ORP „Toruń”. Jednostka wyszła w morze, a po rejsie przeprowadzono ćwiczenia rozładunku poszczególnych oddziałów - mówi mjr Magdalena Kościńska. - W czasie ćwiczeń Zalew 23 wypracowujemy również wspólne procedury działań m.in. z Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Graniczną (kooperowano też z 22. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Malborku - red.).

Dodajmy, jednym z elementów ćwiczeń jest logistyka przemieszczania sprzętu z baz, w miejsca, które w razie potencjalnego konfliktu mogą stanowić „punkty zapalne”. Liczy się szybkość i sprawność przerzutu. Stąd w czasie ćwiczeń kierowcy poruszający się np. trasą S7 między Elblągiem, Nowym Dworem Gd. a Mierzeją mogli obserwować zwiększony ruch pojazdów wojskowych (wojsko w komunikatach ostrzegało o możliwych utrudnieniach, m.in. nieczynny dla turystów jest również parking przy przekopie). To nie wszystko - na poligonach odbyły się treningi tzw. zadań ogniowych.

Zaznaczmy, Zalew 23 to jedno z największych od lat ćwiczeń na Pomorzu z udziałem wojsk lądowych i największa od lat obecność sił zmechanizowanych na Mierzei Wiślanej, co związane jest zapewne z budową kanału żeglugowego. Dodajmy, Zalew Wiślany i Mierzeja, które Polska dzieli z rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim, w obliczu agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej nabierają (podobnie jak cały odcinek granicy z Kaliningradem na Warmii i Mazurach) oraz tzw. Przesmyku Suwalskiego, poważnego znaczenia militarnego. Wg ekspertów nie należy wykluczać wystąpienia właśnie w tym miejscu m.in. rosyjskich działań hybrydowych. Warto podkreślić, że właśnie 16. DZ zabezpiecza całe to terytorium. Dywizja wchodzi też w skład PKW Łotwa, w ramach natowskiej współpracy obronnej.