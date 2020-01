Trwają prace wykończeniowe Pogotowia Opiekuńczego we Wrzeszczu Górnym. Jak wygląda obiekt?

Budynki przewidziane w projekcie budowy pogotowia opiekuńczego zostały zaprojektowane jako dwukondygnacyjne, podpiwniczone obiekty mające pełnić funkcje mieszkalne. Jeden z nich zostanie rozbudowany o część administracyjną i opieki specjalistycznej. Warto wspomnieć, że każdy z obiektów został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Właśnie dlatego w budynkach zostały umieszczone windy. Inwestycja ta przewiduje również powstanie infrastruktury technicznej i drogowej. Ponadto, przewidziano także część rekreacyjną - tzn. plac zabaw, małe boisko czy urządzenia siłowni zewnętrznej.

Ponadto, prezydent Aleksandra Dulkiewicz podkreśla, że ośrodek ten dostosowany będzie do potrzeb przyszłych mieszkańców. Podaje także, że koszt budowy to około 22 mln złotych.

Pogotowie opiekuńcze w Gdańsku Wrzeszczu. Co to za inwestycja?

Inwestycję tę realizuje firma Hartuna, która oszacowała koszt budowy na 21,9 mln złotych. Projekt ten objął budowę trzech wolnostojących obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu dookoła nich.

Warto wspomnieć, że to właśnie Gdańsk - jako jedno z pierwszych miast - zaczął proces dostosowywania domów opieki, w których to przebywają dzieci i młodzież pozbawione ciepła rodzinnego. W miejscach tych oferuje się warunki mieszkalne zbliżone do tych panujących w przestrzeni rodzinnej. Przypominamy, że w placówkach tego typu przebywać może nie więcej niż 14 osób.

Aktualnie Pogotowie Opiekuńcze swoją siedzibę ma przy ul. Leczkowa we Wrzeszczu.