Trzech mocnych kandydatów w grze o awans do trzeciej ligi. Ktoś namiesza Bałtykowi Gdynia, Jaguarowi Gdańsk i Pomezanii Malbork?

Z pewnością na szybki powrót do grona trzecioligowców liczy Bałtyk Gdynia. Do zespołu dołączyli chociażby Krzysztof Iwanowski czy Szymon Rychłowski, ale też kilku zawodników opuściło drużynę. Kibice biało-niebieskich zobaczą zatem drużynę Bałtyku w nieco innym składzie niż w poprzednim sezonie, ale to naturalny krajobraz po spadku. W klubie liczą jednak, że uda się szybko podnieść i zespół pod wodzą trenera Roberta Jędrzejczaka po rocznej banicji wróci w szeregi trzecioligowców. Bałtyk będzie w gronie głównych faworytów w tym sezonie, ale na pewno musi mieć czujne oko na konkurencję.

Jednym z głównych rywali gdyńskiego zespołu będzie Pomezania Malbork. Drużyna prowadzona przez trenera Pawła Budziwojskiego już w minionych rozgrywkach twardo walczyła o awans do trzeciej ligi. Na finiszu lepszy okazał się Wikęd Luzino, a o takim rozstrzygnięciu zadecydowała lepsza jesień w wykonaniu zespołu z Luzina. Wiosną Pomezania pokazała się jednak z bardzo dobrej strony i będzie chciała pójść siłą rozpędu. Jeśli Pomezania będzie w dalszym ciągu tak dobrze zorganizowanym zespołem, grającym skutecznie, to z pewnością będzie jednym z faworytów do awansu i śmiało może popsuć plany Bałtykowi.

Kto jeszcze będzie w grze o awans do trzeciej ligi? Z pewnością nie można zapominać o drużynie Jaguara Gdańsk. W klubie były plany awansu dwa lata temu, ale wówczas nie udało się zrealizować celu. W poprzednim sezonie drużyna przeszła przebudowę składu i nie zdołała się włączyć do rywalizacji o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. W tym sezonie ma być inaczej i Jaguar ma twardo walczyć o trzecią ligę. W tym celu zresztą drużyna została wzmocniona i ofensywa ma być siłą zespołu z Gdańska. Przede wszystkim do Jaguara dołączyli doświadczeni napastnicy, jak Adam Duda czy Janusz Surdykowski. Do tego w drużynie nadal będą grać byli zawodnicy Lechii Gdańsk, czyli Deleu i Marcin Pietrowski. To sprawia, że Jaguar będzie wymagającym rywalem dla wszystkich zespołów w czwartej lidze i w klubie nie ukrywają, że celem będzie awans. A czas pokaże, czy do tej trójki włączą się jeszcze inne zespoły, jak chociażby Grom Nowy Staw, który także ma za sobą udany poprzedni sezon.