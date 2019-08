Trzeci dzień festiwalu w Sopocie. Kto zagra w Operze Leśnej?

TOP OF THE TOP Sopot Festival 2019. Kto wystąpi dziś, w czwartek 15.08 (15 sierpnia)? to dzień dwóch koncertów: Przeboje z winyla i Przeboje wolnej Polski. Kto wystąpi na scenie Opery Leśnej? Program 3. dnia festiwalu w Sopocie. Gdzie oglądać festiwalowe koncerty w telewizji i online?

Top of The Top Festival Sopot 2019. Kto wystąpi trzeciego dnia festiwalu? Koncerty: Przeboje z winyla i Przeboje wolnej Polski 15.08.2019 15 sierpnia to dzień dwóch koncertów: PRZEBOJE Z WINYLA i PRZEBOJE WOLNEJ POLSKI. W pierwszym z nich usłyszymy najpopularniejsze, stare polskie piosenki w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych, zaskakujących interpretacjach. Będzie to muzyczna opowieść o trudnych czasach, w których przestrzeń wolności niosły muzyka i kultura. Druga część wieczoru to koncert PRZEBOJE WOLNEJ POLSKI – muzyczna opowieść o czasie przemian i wolności. Podczas wieczoru wystąpią: Maryla Rodowicz, Wilki, Michał Szpak, Pectus feat. Kasia Popowska, Sławek Uniatowski, Skaldowie, Urszula, Patrycja Markowska & Grzegorz Markowski, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Brathanki, Halina Mlynkova, Jary Odział Zamknięty, Chłopcy z Placu Broni, Golden Life i Aleksandra Gintrowska. Co ciekawe, w koncertach wezmą również udział gwiazdy zagraniczne, które przypomną, co w czasach PRL-u i wolnej Polski działo się w światowej muzyce. Na scenie pojawią się MAGGIE REILLY i DIANA KING. Koncert 15 sierpnia poprowadzi Magda Mołek. ważne Farna ofiarą hakera! Doszło do tego podczas show w Sopocie Gwiazdy na konferencji przed festiwalem TOP Of The TOP Sopot Festival 2019: Czytaj także O Bursztynowego Słowika trzeba powalczyć [ROZMOWA] Koncert "Przeboje z winyli" MARYLA RODOWICZ

DIANA KING TOP OF THE TOP Sopot Festival 2019. Gdzie oglądać w TV? Top of the Top - Sopot Festival 2019: Koncert "Przeboje z winyli" - 15.08.2019 godz. 20:00 TVN

Top of the Top - Sopot Festival 2019: Koncert "Przeboje Wolnej Polski"- 15.08.2019 - godz. 21:55 TVN Jak wyglądały przygotowania do festiwalu w Operze Leśnej? Zobacz galerię (14 zdjęć) DOŁĄCZ NA FACEBOOKU: KALENDARZ IMPREZ W TRÓJMIEŚCIE 2019 TOP OF THE TOP Sopot FESTIVAL 2019.Gdzie oglądać w telewizji i online? Pierwsze 3 dni festiwalu transmitowane będą na żywo w telewizji, na antenie TVN od godz. 20:00. Materiały festiwalowe i wybrane koncerty zobaczymy także online, na player.pl Ostatni dzień zatytułowany Young Choice Awards (16 sierpnia 2019 roku) będzie transmitowany online tylko i wyłącznie na platformie player.pl. TOP OF THE TOP Sopot FESTIVAL 2019. Bilety KASA OPERY LEŚNEJ: czynna codziennie od 10:00-20:00

PUNKT INFORMACJI KULTURALNY SOPOT: Plac Przyjaciół Sopotu, czynny codziennie od 12:00-20:00

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA ZBIOROWE: +48 660 777 572 TOP OF THE TOP w Sopocie. Program 13 - 15.08.2019 Wideo