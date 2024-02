Trzeci poziom ostrzeżenia na Pomorzu. Chodzi o poziom wody

Ostrzeżenie hydrologiczne na Pomorzu

Warunki atmosferyczne w województwie pomorskim w ostatnich dniach są dość drastyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nieustannie wydaje ostrzeżenia dotyczące pogody. W ciągu ostatniego tygodnia mieszkańcy Pomorza musieli mieć na uwadze silny wiatr, wezbranie wód oraz spore opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Nie inaczej jest także i w tym tygodniu. We wtorek, 6 lutego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia dotyczące wezbrania wód. Obowiązują one na terenie całego wybrzeża, także i w województwie Pomorskim. IMGW prognozuje wezbranie wody z przekroczeniem stanów alarmowych, najwyższego, trzeciego stopnia. Obowiązywać będzie do czwartku, 8 lutego, o godzinie 6:00.

