Trzecia Gala Bohaterów. W Filharmonii Bałtyckiej upamiętniono polskich patriotów. Zdjęcia

- Jest to hołd oddany polskim bohaterom zasłużonym dla naszego kraju i świata, a może nie zawsze znanych. W duchu wdzięczności, za to że żyjemy w wolnym kraju, chcemy upamiętnić osoby, które swoim życiem, wyborami i osiągnięciami przyczyniły się do tego, że żyjemy w takim pięknym kraju- powiedział Janusz Gorski z Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa.

W spotkaniu wzięli udział między innymi potomkowie Obrońców Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, którzy opowiadali o patriotyźmie i wracali opowieściami do czasów ciężkich walk o polską placówkę.

- Chcieliśmy, aby przekaz trafił do młodych ludzi i wzbudził refleksję oraz zainteresowanie - podkreślił Janusz Gorski.

Wydarzenie miało charakter audiowizualny - zaprezentowano filmy i fotografie archiwalne, a cały wieczór, prowadzony przez Kubę Kornackiego, uświetnił występ zespołu Golden Gate String Quartet.