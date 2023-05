Trzecia odsłona gdańskiej akcji "ekoKajak". Za posprzątanie Motławy można wypożyczyć kajak za darmo

Trzecia edycja sprzątania Motławy - "ekoKajak"

"EkoKajak" - terminy 2023

"EkoKajak" potrwa w tym roku do końca września i podzielony zostanie na trzy etapy:

"EkoKajak" - regulamin

Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia kaucji w wysokości 50 PLN za sprzęt wodny, kamizelki asekuracyjne oraz chwytaki. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie sprzętu.

Jednocześnie udostępnianych będzie pięć kajaków, dwa rowerki wodne i jedna łódź wiosłowa. Aby skorzystać z bezpłatnego wypożyczenia, należy zobowiązać się do pozbierania śmieci z wody na trasie spływu w ilości minimum trzydzieści litrów na kajak/rower wodny/łódkę. Zebrane odpady (najczęściej są to siatki foliowe, butelki plastikowe, opakowania po artykułach spożywczych) należy dostarczyć na Żabi Kruk i następnie posegregować je do pojemników znajdujących się na terenie przystani.