Trzecia opinia biegłych nt stanu zdrowia zabójcy Adamowicza przesądzi o jego losach?

Ekspertyza o stanie zdrowia Stefana W., którą otrzymali prokuratorzy, liczy ok. 200 stron. Na razie nie ujawniają jednak informacji co do tego, jaką diagnozę postawili mu biegli.

- Trudno przewidzieć ile potrwa analizowanie dokumentu - podkreśla rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

Od opinii biegłych zależy, czy Stefan W. będzie mógł stanąć przed sądem, czy też zostanie uznany za niepoczytalnego. Ekspertyza, którą właśnie otrzymała prokuratura, może być w tej kwestii decydująca.