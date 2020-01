„Trzej muszkieterowie”. Teatr Miejski w Gdyni przed premierą

- Jeden z recenzentów napisał o moich dotychczasowych spektaklach, że to taki kameralny, bardzo „do środka” teatr - mówi reżyser Rafał Szumski. - Co nie zmienia faktu, że chcę sprawdzać się w różnych konwencjach.

Ma to być spektakl sensacyjny i komediowy, ale też dający przestrzeń do refleksji o przemijaniu.

W tym świecie d’Artagnan ma już ponad 30 lat i zasiedział się w domu - opowiada Rafał Szumski. - Rodzice, chcą aby się usamodzielnił i w końcu się zrobił coś ze swoim życiem. Wysyłają go do Paryża, do legendarnych muszkieterów.

- Co do aktorów: po dwóch tygodniach prób uważam, że trafiliśmy z obsadą - dodaje reżyser. - Wydaje mi się, że każda postać ma lekką skazę, że jest interesująca i charakterystyczna. W tekście Marta Guśniowska dokonała pewnych przesunięć względem oryginału Dumasa. Zwłaszcza czasowych.

- Jest to człowiek, który knuje, bo się nudzi, więc wymyślił sobie, że będzie pisarzem, chce tworzyć wielką literaturę - mówi aktor. - Ale jego talent nie jest na miarę tych ambicji. Żeby wielką literaturę stworzyć musi te wszystkie wydarzenia przeżyć. Jego czarny charakter bierze się z kompleksów niespełnionego literata, który dopiero jak uknuje jakiś spisek, a potem przeżyje, będzie go mógł opisać.

- Muszę powiedzieć, że jest to bardzo sprawnie napisany tekst - zapewnia aktor. - Natomiast jak to będzie zrobione zobaczymy. Wydaje mi się, że sztuka jest naprawdę śmieszna i może być z tego wiele dobrej zabawy, ale jeśli ktoś oczekuję, że zobaczy adaptację „Trzech muszkieterów” będzie zaskoczony. Chociaż tekst jest oparty na powieści Dumasa, został przetworzony przez autorkę. To bardziej komedia w duchu Monty Pythona, czy Mela Brooksa, pomieszanego trochę z filmami Louisa de Funèsa. Nie wiem czy będzie to tak grane, ale to idzie w tę stronę. Widz zobaczy na scenie Atosa, Portosa i Aramisa - emerytów, którzy kiedyś byli muszkieterami.



Marta Guśniowska to zawodowa baśniopisarka, współpracująca z większością teatrów lalek w Polsce, a także w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Ceniona autorka sztuk dla dzieci i młodzieży. Na koncie ma ich niemal sto. Z wykształcenia jest filozofem.

„Trzej muszkieterowie” Aleksandra Dumasa (ojca) którzy ją zainspirowali są jedną z najsłynniejszych powieści płaszcza i szpady, wielokrotnie zekranizowaną, zaadaptowaną na scenę i przetłumaczoną na wiele języków.