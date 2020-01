Trzej notariusze przed sąd razem z czwórką innych oskarżonych. Działali jak mafia mieszkaniowa

W sprawie chodzi o działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i inne czyny. Łączna wartość utraconych przez pokrzywdzonych nieruchomości to około 10 milionów zł. Notariuszom grozi kara 10 lat więzienia, pozostałym oskarżonym - nawet 15 lat pozbawienia wolności.

- Oskarżono 7 osób z Trójmiasta. Są to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej: tymczasowo aresztowany Andrzej K., jego żona Agnieszka K., oraz dwie inne osoby z nim współpracujące. Aktem oskarżenia objęto także trzech trójmiejskich notariuszy – relacjonuje prokurator Remigiusz Signerski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

- Oskarżonym zarzucono dokonanie 81 przestępstw, popełnionych od 2010 r. do 2017 r., na szkodę 50 pokrzywdzonych, zamieszkujących na terenie całej Polski. Są to działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i inne czyny. Łączna wartość utraconych przez pokrzywdzonych nieruchomości to około 10 milionów zł. Notariuszom grozi kara 10 lat, pozostałym oskarżonym nawet 15 lat pozbawienia wolności – dodaje.