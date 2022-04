Trzy dogrywki w Warszawie! Trefl Sopot i Asseco Arka Gdynia zakończyli sezon. Czarni Słupsk powalczą o mistrzostwo Tomasz Galiński

Przemysław Świderski

Zakończyła się runda zasadnicza sezonu 2021/22 w Energa Basket Lidze. Dla Trefla Sopot i Asseco Arki Gdynia jest to zarazem koniec sezonu, gdyż już wcześniej stało się jasne, że te zespoły nie zagrają w play-offach. Co innego Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, którzy awansowali do play-off z pierwszego miejsca w tabeli i są jednym z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa Polski.