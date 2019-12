Trzy nowe gdańskie tramwaje z patronami. Kogo wybrano?

Zbyszek Cybulski, Zbigniew Kosycarz i Brunon Zwarra patronami trzech najnowszych gdańskich tramwajów Pesa Jazz Duo. To pierwsze z 15 zakupionych w zeszłym roku pojazdów. Do końca grudnia na gdańskie tory trafi jeszcze jeden nowy Jazz, a reszta stopniowo do końca 2020 r.