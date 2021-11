Trzy postulaty z jedenastu. Gdańsk realizuje porozumienia przedwyborcze

- Porozumienie podpisano 25 października 2018 roku. Po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza 7 lutego 2019 roku ówczesny wiceprezydent ds. społecznych i pani radna Beata Dunajewska w imieniu pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz i stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska oraz stowarzyszenia Lepszy Gdańsk uznali, że to porozumienie obowiązuje - mówiła Jolanta Banach ze stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. - W lutym 2019 roku powołano Komitet Monitorujący, który miał odpowiadać za wdrażanie postulatów. Do 27 maja 2019 roku komitet się spotykał, po tym spotkania nie były organizowane. W styczniu 2021 roku napisałam w tej sprawie list do prezydent Aleksandry Dulkiewicz z prośbą o reakcję.

Jak podkreśla Jolanta Banach, kluczową postacią w realizacji postulatów była Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska.

- Gdy Monika Chabior objęła funkcję wiceprezydent ds. społecznych wznowiono prace Komitetu Monitorującego - dodaje Jolanta Banach. - Przez ostatnie 3 lata do dnia dzisiejszego dnia wdrożyliśmy 3 postulaty. Najważniejszy z nich to program "Złota rączka", czyli program adresowany do osób, które ukończyły 70 rok życia, ale też do niepełnosprawnych, polegający na drobnych remontach czy naprawach świadczonych w domu i finansowanych przez Miasto Gdańsk.