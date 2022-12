Trzy problemy Basila Kerskiego, czyli rozmowa z nowym dyrektorem

Pretekst do rozmowy był oczywisty - Basil Kerski został wybrany na kolejną kadencję dyrektorską w ECS. Kerski miał też znakomite warunki do rozmowy. Prowadząca Agnieszka Michajłow, w swoim czasie twardo rozmawiająca z politykami w publicznym Radiu Gdańsk, dała rozmówcy przestrzeń do snucia swoich wizji, bez próby ich kontrowania. Ale przynajmniej pan Kerski powiedział kilka rzeczy ważnych. Niedobrych, ale ważny.

Po pierwsze, co opisały już media, Kerski podzielił się swoją uwagą, że Polacy nie dorośli do wolności. Skąd ten wniosek? Otóż Polacy nie głosują, tak jak dyrektor ECS sobie to wyobraża. A skoro mają własne wybory, to znaczy, że nie dorośli... To teza obrzydliwa. Polska jest krajem niezwykłej wolności słowa. Można bezkarnie powiedzieć wszystko, o niemal wszystkich. Bywa to czasem przykre, ale wolność słowa jest ważna. Niech więc pan Kerski merytorycznie atakuje kogo chce, ale niech nie uogólnia tez w kontekście wszystkich Polaków. Bo to wartościowanie ludzi w zależności od ich politycznych wyborów. Dyrektor i jego środowisko niech lepiej przemyślą dlaczego Polacy wybierają tak, a nie inaczej, a nie oceniają inaczej myślących. Nie znam przypadków w polskiej publicystyce, by za fundamentalne błędy Angeli Merkel wobec Rosji, zarzucano Niemcom np. "niedojrzałość geopolityczną". Kerski bez żenady, takiego uproszczenia w stosunku do Polaków dokonał.