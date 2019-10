Trzy próby wyłudzenia znacznych sum pieniędzy na terenie Trójmiasta w ciągu kilku dni. Jedna, niestety, udana

Tylko w ciągu kilku ostatnich dni, na terenie Trójmiasta doszło do trzech prób wyłudzenia przez oszustów znacznych sum pieniędzy od osób starszych. Jedna, niestety, okazała się udana.

Oszustwo na funkcjonariuszkę ABW

- Do 70-latka z okolic Gdańska zadzwoniła kobieta, podająca się za funkcjonariuszkę ABW. Oszustka poinformowała mężczyznę, że chodzi o próbę kradzieży pieniędzy z kont bankowych przez byłych pracowników banku i poprosiła go o pomoc w rozwikłaniu sprawy. Kobieta dodała, że po wszystkim ona razem z prokuratorem przyjadą do niego do domu - relacjonują mundurowi. - Dla uwiarygodnienia swoich słów kobieta poleciła seniorowi - bez rozłączania się z nią, zadzwonić na numer alarmowy 997 lub 112, gdzie kolejny oszust potwierdził, że jest ona funkcjonariuszką ABW.

Wykonując polecenia oszustki, mężczyzna wypłacił swoje oszczędności z konta bankowego i zaciągnął pożyczkę. Następnie w umówionym miejscu pozostawił koperty z pieniędzmi. Stracił w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy złotych.