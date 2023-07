Trzy wypadki na Obwodnicy Trójmiasta. Gigantyczne korki!

Aktualizacja godz. 12:40

O godz. 12:20 doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych na Obwodnicy Trójmiasta między Osową a Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Korek w stronę Gdyni ciągnie się przez 7 kilometrów. To już trzeci wypadek na trójmiejskiej obwodnicy, do którego doszło 30 lipca.

MAPA: