Trzymaj formę z Dziennikiem Bałtyckim. Ćwiczenia na zwiększenie elastyczności i sprawności ciała wybrane przez Adriana Hoffmana

Trzymaj formę z Dziennikiem Bałtyckim

Tego punktu w naszym cyklu "Trzymaj formę z Dziennikiem Bałtyckim" nie mogło zabraknąć. Pobudzenie organizmu do wysiłku wymaga odpowiedniego podejścia i jest kluczowe, jeśli nie chcemy zrobić sobie krzywdy podczas biegu, gry w koszykówkę czy piłkę nożną.

Przykładowe ćwiczenia poprawiające elastyczność ciała prezentuje naszym Czytelnikom gdańszczanin Adrian Hoffman. Trener personalny wybrał proste zestawy, które można wykonywać na świeżym powietrzu, ale także w domowym zaciszu.

- Dobra rozgrzewka to nie tylko przygotowanie do treningu, ale to także najlepszy i najtańszy sposób na zapobieganie kontuzjom. Nie żałujcie więc 10-15 minut przed właściwym treningiem, aby w przyszłości nie zrobić sobie krzywdy - mówi Adrian Hoffman, praktyk treningu sylwetkowego.

Trener Adrian Hoffman wyjaśnia, dlaczego biegi nie są najlepsze na początek

Więcej przydatnych informacji praktyka, który pracuje z wieloma osobami chcącymi poprawić swoją kondycję, można znaleźć w książce "Poziom wyżej". Opracowanie to można zamówić TUTAJ