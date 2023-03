Trzymała jedną ręką kierownicę, bo w drugiej miała telefon. Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy GAiT

W związku ze zdarzeniem skierowaliśmy pytania do Gdańskich Autobusów i Tramwajów oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Jeżeli pasażerowie piszą bezpośrednio do nas, to zawsze im dziękujemy za sygnał i odpisujemy, że przekażemy sprawę do wyjaśnienia do operatora obsługującego daną linię (operatorów mamy dwóch). W tym przypadku są to Gdańskie Autobusy i Tramwaje, ponieważ to operator jest pracodawcą kierowcy, a także właścicielem i administratorem nagrań z monitoringu - podkreśliła Dagmara Szajda, rzeczniczka prasowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.