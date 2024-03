Tunel pod Martwą Wisłą będzie częściowo zamknięty. To przez prace serwisowe

Kiedy zamknięcie tunelu pod Martwą Wisłą?

Niedługo po raz kolejny zamknięty zostanie tunel pod Martwą Wisłą. Stanie się tak w nocy z czwartku na piątek, z 21 na 22 marca. W tunelu prowadzone mają być prace serwisowe, a utrudnienia będą dotyczyć rury T2 w kierunku Letnica - węzeł Ku Ujściu. Odcinek ten będzie całkowicie wyłączony z ruchu na około trzy godziny.

Prace mają planowo rozpocząć się już o godzinie 22:00. Od tego momentu aż do godziny 24:00 ruch w rurze T2 będzie ograniczony tylko do jednego pasa. O północy sytuacja ma się zmienić. Do godziny 3:00 rura zostanie całkowicie zamknięta dla pojazdów.

W tym czasie - od północy aż do 3:00 - wytyczony zostanie objazd dla kierowców poruszających się w tym kierunku. Obowiązywać będzie trasa z wykorzystaniem ulic Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląskiej.