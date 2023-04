Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Około stu drużyn i blisko tysiąc uczestników w finale na Pomorzu

W poprzednich latach w imprezie uczestniczyły kluby sportowe oraz szkoły podstawowe. Teraz to się zmieniło. Udział w imprezie mogły zgłaszać wyłącznie szkoły podstawowe.

- To jest teraz turniej tylko dla szkół. Może wystąpić Lechia Gdańsk, ale nie jako klub, a jako reprezentacja w tym przypadku Szkoły Podstawowej numer 5 w Gdańsku – mówi Piotr Kortas, koordynator turnieju na Pomorzu.

W tym roku do turnieju w regionie pomorskim zgłosiło się aż 478 szkół. Udział jest bezpłatny, a rywalizacja na boiskach piłkarskich ma zachęcać dzieci do gry w piłkę nożną. Wszystkie zgłoszone drużyny musiały przejść przez sito eliminacyjne. W turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” rywalizacja toczy się w trzech kategoriach U-12, U-10 i U-8. We wszystkich oddzielnie grają chłopcy i dziewczynki. Wszyscy zatem mają swoją szansę na awans do turnieju finałowego i odniesienie sukcesu.