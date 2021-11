Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" wznowiony po półtorarocznej przerwie. Dzieci czekały na te moment Rafał Rusiecki

Rozgrywki turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" trwają także na Pomorzu Przemysław Świderski

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” to piłkarskie rozgrywki w trzech kategoriach wiekowych: do lat 8, 10 i 12. Popularny wśród dzieci ogólnopolski turniej został wznowiony po pandemicznej przerwie. Dla najlepszych to szansa na niezapomnianą przygodę, a zwycięzcy etapu wojewódzkiego będą mogli wystąpić w finale na PGE Narodowym w Warszawie.