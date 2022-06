Turyści "zalali" gdańskie plaże. Pierwsi wczasowicze w Brzeźnie i w Jelitkowie. ZDJĘCIA Jakub Cyrzan

Pierwsze gorące dni tego lata przyciągnęły na gdańskie plaże wielu turystów. Chociaż pełnia sezonu dopiero przed nami, a temperatura morza ma dopiero ok. 15°C, to już teraz nie brakuje chętnych do morskich kąpieli. Rodziny z dziećmi, szkolne wycieczki i inne zorganizowane grupy korzystały w czwartek z uroków trójmiejskich plaż. Zobaczcie zdjęcia!