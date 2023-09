Turystyczno-historyczne Żuławy. Wiatrak w Palczewie z 1800 roku

Wiatrak w Palczewie użytkowano do 1958 roku

Wiatrak w Palczewie służył jako młyn do mielenia zboża. Użytkowano go do 1958 roku. Właścicielem obiektu było wtedy Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Malborku. Później miał kilku prywatnych właścicieli. Obecnie jest własnością trójmiejskiego małżeństwa. Obiekt od 1956 roku ma status zabytku.

