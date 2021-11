Tuse opowiada o Lechii Gdańsk i jej kibicach. Na stadionie w Letnicy widzi miejsce dla ultrasów i tzw. pikników

Tuse lubi Lechię?

To nie jest kwestia lubienia czy nie lubienia. To się po prostu ma, mieszkając tutaj. Mój ojciec jest z ul. Sobieskiego, moja świętej pamięci babcia również, więc w pierwszych latach życia mieszkałem we Wrzeszczu. Potem z rodzicami mieszkałem na Suchaninie, a do Wrzeszcza wróciłem jako dorosła osoba. W wieku 6 lat po raz pierwszy z tatą byłem na meczu Lechii. Wtedy jeszcze pływał, więc przywiózł mi biało-zieloną koszulkę, której mi wszyscy zazdrościli. Pamiętam to jak dziś. Takie chwile zostają w człowieku. Wychodząc z kamienicy i widząc, że Matejki jedzie kordon milicji, krzyknąłem „białe kaski”, a jakiś człowiek z psem po drugiej stronie ulicy dokrzyczał resztę do tego. Przyznaję się, że teraz nie chodzę na mecze i nie wymieniłbym pięciu zawodników po nazwisku. Zaśpiewam jednak z pamięci kibicowską piosenkę. To jednak nasza drużyna, stąd. To tak, jak czujesz się Polakiem, gdańszczaninem. To jest coś, co „leży” gdzieś w rdzeniu.