TVP ma przeprosić działacza KOD za materiał o „awanturze” na pogrzebie

Sąd uznał, że wyemitowany w 2018 roku materiał, który oburzył działacza KOD, rzeczywiście naruszył jego dobre imię. Według sędziego, nagranie TVP Gdańsk wskazywało, że Szumełda jest osobą „niewiarygodną”, dopuszczającą się prowokacji. Chodzi o zawarte w programie wyemitowanym w telewizji publicznej sugestie jakoby mężczyzna przyszedł na pogrzeb „Inki” i „Zagończyka” w sierpniu 2016 roku od razu z zabandażowaną ręką po to by później kłamać, że uraz jest efektem napaści nacjonalistycznych bojówkarzy.

- Dziennikarz ma prawo do komentarzy i ocen, o ile one nie pozostają w sprzeczności z faktami – powiedział w ustnym uzasadnieniu nieprawomocnego wyroku sędzia Piotr Kowalski , który wskazywał, że pod ocenę sąd musiał wziąć z jednej strony granice „wolności słowa i wypowiedzi”, a z drugiej dobre imię Radomira Szumełdy, który zdecydował się pozwać stację. Więcej na ten temat pozwu przeczytasz TUTAJ.

- Jestem zadowolony, że ten materiał został uznany w tej drugiej części [dot. pogrzebu – dop. red.] za po prostu kłamliwy - komentował po opuszczeniu sali rozpraw Radomir Szumełda.

- Głównie bolało mnie to, że przedstawiono mnie w tym materiale w ten sposób jakbym był jakimś skrajnym terrorystą, prowokatorem, który idzie i robi zadymy (bo przecież są dowody na to, że sprowokowałem sytuację pod Bazyliką Mariacką). To było najbardziej dotkliwe. Również to, że nikt z TVP nie próbował skontaktować się ze mną żeby skomentować ten materiał. Komentowały 3 osoby, wszystkie związane z PiS. Nawet nie próbowano skontaktować się z kimś z samorządu czy z partii opozycyjnych z prośbą o komentarz. Tylko politycy PiS komentowali. To taki naprawdę paskudny materiał.