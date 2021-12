Twierdza Wisłoujście - perła sztuki militarnej na dawnych przedstawieniach [STARE RYCINY I POCZTÓWKI]

Twierdza Wisłoujście — historia niezwykłego obiektu

Gdańsk w czasach największego rozkwitu Rzeczypospolitej nazywany był złotą bramą do Rzeczpospolitej. To przez morskie miasto przechodził niemal cały handel zagraniczny potężnego państwa. Twierdza natomiast mogłaby zostać nazwana żelazną kłódką, która ten handel kontrolowała. To właśnie tu znajdowały się inspektoraty celne i inne ważne dla handlu instytucje.

Historię tego niezwykłego obiektu poznacie, zaglądając do naszej galerii.