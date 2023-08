Twierdza Wisłoujście przechodzi rewaloryzacje. Kiedy zostanie oddana do użytku? Co się zmieni? ZDJĘCIA, WIDEO

Dulkiewicz: Twierdza Wisłoujście to obiekt wyjątkowy

Trwa renowacja twierdzy Wisłoujście, która ma bogatą historię sięgającą XV wieku. Jest to unikatowy przykład nadmorskiej architektury obronnej w Polsce. Otrzymała ona status Pomnika Historii i obecnie przechodzi kompleksowe prace renowacyjne, które przekształcą ją w atrakcyjne miejsce dla odwiedzających. Zakończenie projektu planowane jest na 2024 rok, wtedy zwiedzający będą mieli dostęp do nowych przestrzeni, a sama twierdza będzie przywrócona do swojego wyglądu sprzed XVII wieku, z pewnymi dodatkami z XVIII i XIX wieku.

Twierdza Wisłoujście przeszła w przeszłości sezonową eksploatację, jednak w wyniku modernizacji planuje się jej otwarcie dla zwiedzających przez cały rok. Planowane jest urządzenie Centrum Archeologiczno-Turystycznego z elementami rzeczywistości wirtualnej w Koszarach Napoleońskich. W hangarze będzie prezentowana historia militarna samej twierdzy, a stamtąd turyści będą mogli rozpocząć swoje zwiedzanie innych budynków.