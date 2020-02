Twierdza Wisłoujście. W koszarach napoleońskich zostanie otwarte Centrum Archeologiczno-Turystyczne "Wisłoujście" [zdjęcia]

Dawne koszary napoleońskie to wydłużony, ceglany budynek parterowy z poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym. Przez lata budynek sukcesywnie niszczał. Pomysł na jego rewitalizację i zagospodarowanie został ujęty w dofinansowanym przez Unię Europejską projekcie "Archaeobalt". Realizuje go pięć instytucji: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Lund w Szwecji oraz Uniwersytet w Aarhus oraz muzea: duńskie Muzeum Bornholmu i Muzeum Gdańska.

Całkowity koszt realizacji projektu "Laying fixed foundations for innovative Archeotourism a new 'green' Archeoroute in the Southern Baltic Sea Region" wynosi 2 009 568 €, w tym kwota współfinansowania projektu z programu Południowy Bałtyk Interreg finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1 587 442,40 € (79 % kosztów kwalifikowanych).

Całkowity budżet przyznany w ramach partnerstwa dla Muzeum Gdańska wynosi 396 751 €, w tym kwota współfinansowania z programu Południowy Bałtyk Interreg finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 337 238,35 € (85% kosztów kwalifikowanych).