Tydzień Świadomości Raka Płuca w Gdańsku. Specjalny webinar i dostępny telefon dyżurny. Na jakie objawy trzeba zwrócić uwagę?

Tydzień Świadomości Raka Płuca w Gdańsku

Tydzień Świadomości Raka Płuc to część ogólnopolskiej kampanii - Pogoń Raka! Skojarz Fakty! Takie wydarzenie jest idealną okazją do uświadomienia mieszkańcom Pomorza o wyborach, które wpływają na zdrowie. W tym przypadku mowa przede wszystkim o paleniu tytoniu oraz o kontakcie z dymem tytoniowym. To główne przyczyny rozwoju raka płuc. Większość chorych na ten nowotwór, to osoby palące - zdarza się jednak, że raka płuc może mieć osoba, która nigdy nie paliła.

Agata Nowicka ze Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin podkreśliła, że przez pandemię w całym kraju zmniejszyła się liczba wykrywanych przypadków nowotworów, w tym raka płuca. Dr n. med. Monika Nowaczyk dyrektor Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku dodała, że duże znaczenie ma czas rozpoznania choroby.